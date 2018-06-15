Політв'язню Балуху в залі суду стало погано, за ним приїхала швидка

15 червня українському політв'язню Володимиру Балуху стало погано в залі суду. Йому викликали карету швидкої.

Про це інформують "Крим.Реалії".

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Зазначається, що під час судового засідання у підконтрольному Кремлю Роздольненському суді Криму українському активісту Володимиру Балух стало зле, йому викликали швидку допомогу і оголосили перерву.

Відомо, що перед цим суд допитав екс-дружину бранця Наталю Балух. Жінка на засіданні пояснила, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира з начальником ізолятора тимчасового тримання Роздольненського району Анатолієм Ткаченком. За її словами, Ткаченко постійно ображав Балуха за національною ознакою.

Додамо, що політв'язень продовжує своє безстрокове голодування, яке він розпочав ще 19 березня.

Нагадаємо, українського політв'язня Володимира Балуха поміщали до одиночної вузької камери, в якій можна лише стояти або сидіти. Чоловік пробув там дві години. Це трапилося одразу після того, як російська омбудсмен надіслала офіційну відповідь українській Уповноваженій про стан здоров'я та утримання українських бранців.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.