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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Російська омбудсмен повідомила про стан українських в'язнів

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Москалькова написала лист про стан українських політв'язнів
Москалькова написала лист про стан українських політв'язнів / medikforum.ru

На запит Уповноваженої Верховної України з прав людини Людмили Денисової щодо стану українських політв'язнів у Росії надійшла відповідь.

Про це Денисова повідомила на своєму офіційному сайті.

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Обвинуваченим і засудженим забезпечуються передбачені законом умови тримання. Технічне оснащення камер перевіряється щоденно. Затримані особи у СІЗО забезпечені триразовим харчуванням, а також їм дозволено отримувати без обмежень посилки та передачі,
– проінформувала Денисову омбудсмен РФ Тетяна Москалькова.

Як повідомляє за результатами свого візиту російська Уповноважена, стан здоров’я затриманих медичні працівники оцінили як задовільний. За її словами, у ході розмов із затриманими та на основі наданих адміністрацією СІЗО документів було встановлено, що всі відвідані особи пройшли медичний огляд та за необхідністю були направлені до лікарні для надання кваліфікаційної допомоги.

"Відвідані мною громадяни у ході розмов не виразили претензій до працівників адміністрації СІЗО. Також вони не підтвердили застосування до них фізичного чи психологічного впливу. Разом із тим, вони висловили ряд прохань, які після мого звернення до керівництва закладу були задоволені", - зазначається у листі.

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Так, Зеврі Абсеітову було дозволено використання медикаментів, переданих йому родиною. А прохання Володимира Балуха про забезпечення приватності наявного в камері санвузла, за словами Тетяни Москалькової, було оперативно задоволено працівниками установи.

Окрім цього, у телефонній розмові про стан здоров’я Володимира Балуха омбудсмен РФ раніше повідомляла, що "тепер це не повне голодування, а харчування за спеціальною схемою".

Зазначається, що Москалькова перевірила умови тримання та надання необхідної медичної допомоги українським політв’язням Володимиру Балуху, Узаїру Абдуллаєву, Енверу Мамутову, Ремзі Меметову, Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову, Енверу Сейтосманову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Кязіму Аметову, Руслану Трубачу та Ісмаїлу Рамазанову.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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