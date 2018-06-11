Сенцов написав нового листа із в’язниці: "Я не той, хто програв і пощади не прошу"

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олега Сенцов написав листа у відповідь на лист російської правозахисниці Зої Свєтової. Українець описав свої емоції від його підтримки російськими діячами культури та назвав себе "не тим, хто програв".

Про це повідомляє "МБХ медиа".

Раніше Сенцов написав листа правозахисникам Тетяні та Миколі Щурам, у якому написав події, що відбуваються з ним під час голодування у російській в’язниці.

Правозахисниця Свєтова написала Сенцову, що знамениті російські актори і режисери записали ролики на його підтримку та зачитали його оповідання. Сенцов був вражений цим та у датованому 7 червня листі відповів, що йому важко в це повірити.

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"Я, звичайно, не можу собі уявити, що такі чудові артисти, якими я завжди захоплювався, читають мої скромні дитячі оповідання. Мені дуже важко в це повірити, особливо з місця, де я перебуваю. А в те, що (російський кінорежисер Андрій) Звягінцев плаче над "Собакою" (оповідання Сенцов) мені повірити особливо важко. Хоча, якщо я сам плакав над ним, коли перечитував його всього один раз – на другий навряд коли-небудь наважуся, занадто важко – то чому це не може зробити хтось ще?", – мовиться у листі Сенцова.

Політв'язень назвав Звягінцева "одним з найсильніших російських режисерів нашого часу" та нагадав, що режисер написав відкритого листа на його підтримку.

"Мені потім, абсолютно випадково, пощастило подивитися його "Левіафана" в неволі. І це не тільки найкращий фільм, який я побачив за ці 4 роки, але однозначно найкраще, що народило російське кіно за останні роки! Тож передай йому від мене великий привіт, слова визнання його безсумнівного таланту і моєї поваги. І окреме спасибі за те лист", – написав Сенцов.

Лише додай, що даремно він (Звягінцев) зобразив мене жертвою, яка потребує помилування переможця. Я не той, хто програв і пощади не прошу. Я прекрасно усвідомлював, на що йшов, за що я опинився тут, і ні про що не шкодую. І відповім йому словами д'Артан

ьяна з радянського фільму: "Подивимося, хто біля чиїх ботфорт врешті-решт зігне свої коліна, – наголосив український режисер.

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Сенцов також передав привіт голові карельської організації "Меморіал" Юрію Дмітрієву, якого в Росії звинувачували у використанні неповнолітньої прийомної доньки для виготовлення порнографії і скоєнні над нею розпусних дій. Зазначимо, що 5 квітня суд виправдав Дмітрієва.

"Передай, якщо комусь зможеш з акторів, хто озвучував мої оповідання, привіт, подяку разом з подивом і захопленням. Спасибі їм за це! Ну і взагалі привіт всім хорошим людям і не тільки", – резюмував Сенцов.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.