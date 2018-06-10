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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У Москві на мітингу проти репресій росіяни вимагали звільнити Сенцова

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10 червня відбувся мітинг у Москві "За вільну Росію без репресій і свавілля", на якому закликали надати свободу Олегу Сенцову та іншим бранцям Кремля.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу кореспондент Ігор Матюпатенко.

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"Цей мітинг закликає до боротьби з поліцейським свавіллям. Також в руках у людей можна було побачити великий плакат, який закликає надати свободу Олегу Сенцову. Все, що відбувається, – це великий призив до того, щоб були звільнені всі політв'язні, які на сьогодні є в Росії", – зазначив кореспондент.

На мітингу зібралися різні люди. Були представники демократичної партії "Яблуко", представники "Лівого фронту" і навіть націоналісти. Всі вони вимагали того, щоб в Росії все відбувалось за законом.

Нагадаємо, 10 червня у Москві почався мітинг "За вільну Росію без репресій і свавілля". Акцію провели на проспекті Сахарова у центрі міста.
 

Теги: Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Росії Москва Мітинги в Росії
Джерело: 24 Канал
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