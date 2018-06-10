Російські спецпризначенці розтоптали прапор РФ

9 червня під час розгону "сміттєвого" мітингу біля села Щелканово біля міста Руза в Підмосков'ї російський ОМОН потоптався по прапору РФ.

Про це на своїй сторінці у Тwitter розповіла російська опозиційна активістка Варвара Грязнова.

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"Саме зараз ОМОН жорстко розганяє місцевих жителів і дачників, що не пускають сміттєвози на звалище в Щелканово. І так, вам не здається: напередодні Дня Росії ОМОН топче прапори РФ", – йдеться у повідомленні активістки.

На відео спецпризначенці відтягують з дороги натовп людей із прапорами Росії, який блокує проїзд сміттєвоза до полігону. Під час операції прапори волочаться по дорозі, а правоохоронці топчуться по них. Також на відео помітно, як працівник ОМОНу ставить на коліна одну з жінок, хапає за горло та заламує їй руки.

Що таке "сміттєві бунти" в Росії? Вони тривають з 21 березня. Викид газу метану на сміттєвому полігоні "Ядрово" у Волоколамську під Москвою, під час якого постраждали 39 школярів, спровокував масові сміттєві бунти по всьому Підмосков'ю. Після початку протестів біля великих полігонів відходи вивантажують у непризначених місцях, що заборонено природоохоронним законодавством. Проте перевізники створили сайт для реєстрації вантажівок, щоб обійти заборони. Вони отримують право скидати сміття в певному районі.