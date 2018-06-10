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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У Москві розпочався мітинг "За вільну Росію без репресій і свавілля"

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10 червня у Москві почався мітинг "За вільну Росію без репресій і свавілля". Проводять акцію на проспекті Сахарова у центрі міста.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Поки що вона не багатолюдна. Акцію узгодили з владою і приурочили до Дня Росії, який відзначатимуть у вівторок. До речі, крім триколорів, учасники принесли біло-жовто-чорні прапори імперської Росії. Одна з учасниць прийшла з плакатом з вимогою звільнити Сенцова і Кольченка та усіх ув'язнених кримських татар.

Заплановані виступи правозахисників, які мають висунути вимоги до керівництва Росії і московської мерії. Зокрема припинити порушення базових прав людини на життя та свободу і не переслідувати опозицію.

Нагадаємо, у травні у центрі Москви відбувались поодинокі пікети з метою привернути увагу до стану здоров'я незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування.

Теги: Новини Росії Новини політики Москва Мітинги в Росії
Джерело: 24 Канал
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