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"Росіє, відпусти Сенцова": у Москві пікетують на підтримку незаконно ув'язненого українця

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У Москві пікетують на підтримку незаконно ув'язненого українця
У Москві пікетують на підтримку незаконно ув'язненого українця / УНІАН

У центрі Москви відбуваються поодинокі пікети з метою привернути увагу до стану здоров'я незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування.

Четверо росіян вийшли на Пушкінську площу і по черзі тримають плакати з портретом Сенцова із написами: "Олег, Живи", "Росіє, відпусти Сенцова", "Врятувати Сенцова, Save Sentsov", повідомляє УНІАН.

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Ми не наївні люди, розуміємо, що цим мало чого доб'ємося, але ми все ж таки громадяни своєї країни, нам буває за неї страшно соромно. Мені особисто соромно, що я росіянка, з Росії, громадянка Росії, і ми це робимо, щоб стало менше соромно,
– розповідає росіянка Вікторія Івлєва.


У Москві пікетують на підтримку незаконно ув'язненого українця/ УНІАН

Вона сподівається, що український режисер якось дізнається про цю акцію і знатиме, що зокрема і в Росії є люди, які хочуть, щоб він залишився живий.

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Літератор Аліса Ганєєва, яка також взяла участь у пікеті, зазначила, що "це питання життя і смерті, не абстрактне прохання про звільнення в'язня совісті".


У Москві пікетують на підтримку незаконно ув'язненого українця/ УНІАН

Мета – привернути увагу владних структур, а в ідеалі – добитися його відправлення до України,
– наголосила Ганєєва.


У Москві пікетують на підтримку незаконно ув'язненого українця / УНІАН

Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.

Теги: Москва Україна – Росія Олег Сенцов Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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