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"Россия, отпусти Сенцова": в Москве пикетируют в поддержку незаконно заключенного украинца

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В Москве пикетируют в поддержку незаконно заключенного украинца
В Москве пикетируют в поддержку незаконно заключенного украинца / УНІАН

В центре Москвы проходят одиночные пикеты с целью привлечь внимание к состоянию здоровья незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку.

Четверо россиян вышли на Пушкинскую площадь и по очереди держат плакаты с портретом Сенцова с надписями: "Олег, Живи", "Россия, отпусти Сенцова", "Спасти Сенцова, Save Sentsov", сообщает УНИАН.

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Мы не наивные люди, понимаем, что этим мало чего добьемся, но мы все же граждане своей страны, нам бывает за нее страшно стыдно. Мне лично стыдно, что я русская, из России, гражданка России, и мы это делаем, чтобы стало менее стыдно,
– рассказывает россиянка Виктория Ивлева.


В Москве пикетируют в поддержку незаконно заключенного украинца

Она надеется, что украинский режиссер как-то узнает про эту акцию и будет знать, что в частности и в России есть люди, которые хотят, чтобы он остался жив.

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Литератор Алиса Ганеева, которая также приняла участие в пикете, отметила, что "это вопрос жизни и смерти, а не абстрактная просьба об освобождении узника совести".


В Москве пикетируют в поддержку незаконно заключенного украинца

Цель – привлечь внимание властных структур, а в идеале – добиться его отправки в Украину,
– отметила Ганеева.

Напомним, незаконно осужденный в России Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Кто такой Олег Сенцов? Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Теги: Новости России Украинцы в плену РФ Обмен пленными Олег Сенцов Украина – Россия Москва
Источник: 24 Канал
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