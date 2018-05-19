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Не верит в свое освобождение: Сенцов хочет умереть ради других пленников Кремля

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Олег Сенцов готов умереть. Он начал голодовку и требует, чтобы отпустили всех 64 украинских политзаключенных в России. Олег не согласовывал ни с кем такие шаги, не предупреждал ни адвоката, ни семью.

Его мама, которая живет в Крыму, ошеломлена и не понимает отчаянного поступка сына.

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Она рассказывает, что когда последние разы общалась с сыном, он говорил нормально. Однако в конце попросил маму не переживать, если что-то случится.

"А перед самым последним вот просто говорит: мамочка, осталось 15 секунд, давай прощаться. Я говорю: обнимаю тебя. Он также говорит: мама, чтобы со мной здесь не произошло сейчас, пожалуйста, не переживай. Ну, конечно, я думаю, ну что могло случиться? Куда еще может хуже случиться?", – вспоминает мать Олега Сенцова Людмила.

По ее словам, впоследствии ей позвонила сестра Олега из Киева и сообщила, что он начал голодовку.

Он еще раньше говорил, что голодовка – это не метод. Это еще давно-давно было. А сейчас почему, я так думаю, что наверное его уже довели до самого последнего. Что он так решился,
– рассказала Людмила Сенцова.

Сам Олег не верит в свое освобождение и не видит смысла сидеть еще 16 лет. Поэтому хочет принести пользу своей жизнью для таких, как он, – пленников Кремля. Об этом в интервью рассказал его российский адвокат. Сенцов несколько месяцев готовился к голоданию: отказался от продуктовых передач, потом перешел на тюремную еду, и каждый день уменьшал порции.

"Там это происходит таким образом. Если человек выходит на голодовку, как я общаясь с сотрудниками, понял. Его поместили в безопасное место. Это одиночная камера. Удобства минимальные. Единственное, на что Олег пожаловался, что там довольно низкая температура. Но она укладывается в санитарные нормы колонии. Это где-то 16-16,5 градусов. Его изолируют от всех заключенных, он не может ни с кем общаться. Соответственно, и листы не предоставляются. полная изоляция. С ним ведется определенная работа со стороны администрации колонии, и со стороны психолога, и плюс медицинских работников. И, соответственно, пытаются уговорить Олега для того, чтобы он сошел с голодовки", – отметил Дмитрий Динзе, адвокат Олега Сенцова.

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Если здоровье Сенцова ухудшится, его будут кормить принудительно. Сам Олег рассуждает, если умрет перед Чемпионатом мира по футболу, то резонанс будет большим. И тогда его требования выполнят. Россия отказывается вести переговоры о его обмене.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

Теги: Новости Украины Новости Крыма Украинцы в плену РФ Украина – Россия Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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