Украинские кинематографисты прочитают документальную пьесу в поддержку политзаключенного Сенцова

18 мая украинские кинематографисты придут под российское посольство в Киеве, где прочитают документальную пьесу Елены Греминой "Помолвка" о судебном процессе над пленником Кремля.

Акция под диппредставительством страны-агрессора начнется в 12:30.

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Чтение документальной пьесы Елены Греминой "Помолвка" о судебном процессе над Олегом Сенцовым состоится с участием актеров Вячеслава Довженко, Романа Ясиновского, Андрея Исаенко, Александра Фоменко, Максима Курочкина.

Событие пройдет под российским посольством – бездушным символом тоталитарного государства-оккупанта. 18 мая мы поддерживаем Олега Сенцова в его отчаянной борьбе за справедливость и призываем всех неравнодушных присоединиться к этой акции,

– говорится в анонсе в Facebook.

16 мая 2018 года из жизни ушла Елена Гремина, художественный руководитель Театра.doc, в котором регулярно проводились акции и представления в поддержку Сенцова и других политзаключенных.

Напомним, что относительно недавно незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме крымский активист Александр Кольченко написал письмо осужденному по тому же делу украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, в котором сообщил. что готовится вернуться в штрафной изолятор.