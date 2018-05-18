Українські кіномитці прочитають документальну п'єсу в підтримку політв'язня Олега Сенцова

18 травня українські кінематографісти прийдуть під російське посольство у Києві, де прочитають документальну п'єсу Олени Грєміної “Заручини” про судовий процес над бранцем Кремля.

Акція під диппредставництвом країни-агресора розпочнеться о 12:30.

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Читка документальної п’єси Олени Грєміної "Заручини" про судовий процес над Олегом Сєнцовим відбудеться за участю акторів Вячеслава Довженко, Романа Ясиновського, Андрія Ісаєнко, Олександра Фоменко, Максима Курочкіна.

Подія відбудеться під російським посольством – бездушним символом тоталітарної держави-окупанта. 18 травня ми підтримуємо Олега Сенцова в його відчайдушній боротьбі за справедливість і закликаємо всіх небайдужих долучитися до цієї акції,

– йдеться в анонсі у Facebook.

16 травня 2018 року з життя пішла Олена Грєміна, художній керівник Театру.doc, в якому регулярно проводилися акції та вистави на підтримку Сенцова та інших політв'язнів.

Нагадаємо, що відносно нещодавно незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі кримський активіст Олександр Кольченко написав листа засудженому у тій же справі українському кінорежисеру Олегу Сенцову, в якому повідомив. що готується повернутися в штрафний ізолятор.