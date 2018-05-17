Кольченко написав стурбованого листа Сенцову: опубліковані уривки

Незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі кримський активіст Олександр Кольченко написав листа засудженому у тій же справі українському кінорежисеру Олегу Сенцову.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на правозахисницю Тетяна Щур, яка перебуває у Челябінську.

За інформацією видання, Щур отримала листа від адвоката Кольченка, який зустрівся з підзахисним у російській колонії у місті Копейськ під Челябінськом.

Зазначимо, 16 травня Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином, він вимагає відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму. Проте ця вимога не стосується режисера особисто.

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Сьогодні дізнався, що ти став на якір (оголосив голодування, – ред.). Я дуже стурбований цією обставиною, враховуючи, що коли ми з тобою спілкувалися, ти не підтримував такі заходи, а також відомості про те, що стан твого здоров'я у цьому північному відрядженні погіршився,

– мовиться у листі Кольченка.

Політв’язень також написав Сенцову, що тільки-но відсидить у штрафному ізоляторі, готується повернутися туди знову, оскільки "наближається день Росії".

Кольченко також написав, що взяв із собою книгу "Пригоди бравого солдата Швейка", оскільки "література подібного роду допомагає з належною часткою серйозності ставитися до всього цього фарсу, що оточує нас".

Зі своїх тепличних санаторних умов я хочу побажати тобі здоров'я і сил, які нам знадобляться на волі в Україні,

– зазначив у своєму листі Кольченко.

За словами Щур, така практика застосовується у російських в'язницях досить часто, а саме "тих, хто сидить по важких статтях, по якій сидить Кольченко, у Челябінську переводять у ШІЗО у зв'язку з державними святами. Їх тримають близько 2 тижнів для профілактики. Це такий порядок, і так чинять з усіма".

До слова, напередодні перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про відсутність прогресу від Росії у питанні звільнення заручників, а також пошуку зниклих безвісти на Донбасі.