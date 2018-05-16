Прогресу у звільненні політв'язнів і заручників на Донбасі немає, – Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що прогресу від Росії у питанні звільнення заручників, а також пошуку зниклих безвісти на Донбасі немає.

Про це вона написала у Facebook.

Читайте також: Геращенко прокоментувала ймовірність обміну Рубана на українських полонених

Відповіді від росіян щодо 23 російських громадян, засуджених за злочини проти української держави, яких ми готові передати РФ задля звільнення політв‘язнів і заручників, й досі немає,

– заявила Геращенко.

Вона додала, що "РФ мало опікується про забутих нею в донецьких степах "ихтамнетов" і немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників, а також пошуку зниклих".

Зокрема, це викликає, за її словами, величезне занепокоєння. "Питання заручників потребують тиску всього світу на РФ", – наголошує Геращенко і згадує про погіршення стану здоров‘я українських політв‘язнів і заручників, про "оголошене Сенцовим голодування, тривале голодування Балуха".

Читайте також: Знущання, крадіжка речей і побої, – українець Балух розповів, через що пройшов у СІЗО