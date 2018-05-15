Знущання, крадіжка речей і побої, – українець Балух розповів, через що пройшов у СІЗО

Засуджений в анексованому Криму активіст Володимир Балух написав листа, у якому звернувся до українців. У ньому йдеться про причини голодування, а також складні випробування від російської окупаційної влади.

У вівторок, 15 травня, відбувся суд над українським бранцем Володимиром Балухом в окупованому Криму.

Кримська правозахисна група повідомляє, що засуджений активіст "сильно схуд, проте тримається бадьоро". Відомо, що наступне судове засідання відбудеться у середу, 16 травня.

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Володимир Балух написав листа, у якому розказує про усі знущання, які йому довелося пережити.

"З 19 березня, пройшовши моральні знущання, крадіжку особистих речей і побої з боку деяких працівників СІЗО, мені нарешті вдалося домогтись офіційного визнання мого протесту із переведенням в окрему камеру. Та провокації та моральний тиск з метою дискредитувати мене і мій протест з того часу тільки посилилися", – наголосив політв'язень.

Він розповів, що на 25-й день голодування (з 14 квітня – "24"), перейшов на інший режим протесту.

З того дня я щоденно вживаю дві склянки вівсяного киселю, 50-70 г сухарів з чорного хліба і п’ю чай з медом,

– Балух описав свій денний раціон.

Також у листі він вказав на причини двомісячного голодування.

"Коли наскрізь брехливий вирок у сфабрикованій проти мене справі набув "чинності", я прийняв рішення оголосити протестне голодування, як вияв свого особистого презирства до окупаційного режиму і їхніх жалких потуг будь-що позбавити свободи всіх незгодних з їх ординсько-феесбешною "ідеологією" людиноненависті", – зазначив активіст.





Лист засудженого в анексованому Криму Володимира Балуха

Нагадаємо, українського активіста Володимира Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року. Після анексії півострова на своєму будинку у селі Серебрянка він вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" та відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада звинуватила його у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за принципову проукраїнську позицію. 16 січня в окупованому Криму активіста Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні.



19 березня він оголосив безстрокове голодування.