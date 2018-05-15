Издевательства, кража вещей и побои, – украинец Балух рассказал, через что прошел в СИЗО

Осужденный в аннексированном Крыму активист Владимир Балух написал письмо, в котором обратился к украинцам. В нем говорится о причинах голодовки, а также о сложных испытаниях от российской оккупационной власти.

Во вторник, 15 мая, состоялся суд над украинским пленником Владимиром Балухом в оккупированном Крыму.

Крымская правозащитная группа сообщает, что осужденный активист "сильно похудел, но держится бодро". Известно, что следующее судебное заседание состоится в среду, 16 мая.

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Владимир Балух написал письмо, в котором рассказывает про все издевательства, которые ему пришлось пережить.

"С 19 марта, пройдя моральные издевательства, кражу личных вещей и побои со стороны некоторых работников СИЗО, мне наконец удалось добиться официального признания моего протеста с переводом в отдельную камеру. И провокации и моральное давление с целью дискредитировать меня и мой протест с того времени только усилились", – подчеркнул политзаключенный.

Он рассказал, что на 25-й день голодовки (с 14 апреля – "24"), перешел на другой режим протеста.

С того дня я ежедневно употребляю два стакана овсяного киселя, 50-70 г сухарей из черного хлеба и пью чай с медом,

– Балух описал свой дневной рацион.

Также в письме он указал на причины двухмесячного голодания.

"Когда насквозь лживый приговор по сфабрикованному против меня делу вступил в силу, я принял решение объявить протестную голодовку, как проявление своего личного презрения к оккупационного режима и их стрекательных потуг что лишить свободы всех несогласных с их ордынско-феесбешной "идеологией" человеконенавистничества", – отметил активист.





Лист засудженого в анексованому Криму Володимира Балуха

Напомним, украинского активиста Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. После аннексии полуострова на своем доме в селе Серебрянка он вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни" и отказался от российского паспорта.

Оккупационная власть обвинила его в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за принципиальную проукраинскую позицию. 16 января в оккупированном Крыму активиста Владимира Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении.

19 марта он объявил бессрочную голодовку.