Соответствующую информацию в воскресенье, 13 июля, сообщил украинский президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Он также рассказал об актуальной ситуации на фронте и планах россиян.

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Как Украина готовит ответ России?

Президент Украины провел совещание с Рустемом Умеровым, Александром Сырским и Андреем Гнатовым. Вместе с министром обороны и военными обсудили ситуацию на ключевых направлениях фронта.

В частности, разговор касался Покровского, Новопавловского направлений, а также Запорожской, Харьковской и Сумской областей. Сейчас фиксируются намерения и попытки развития наступательных действий врага.

Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары,

– говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ доложил Владимиру Зеленскому о справедливом уничтожении российских убийц, которые совсем недавно унесли жизнь годовалого мальчика Димы, ударив по Херсонской области.