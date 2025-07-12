Скорее всего, операторов вражеских ударных дронов удалось ликвидировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Смотрите также В Херсонском облсовете рассказали о циничных методах "патриотического воспитания" детей на ВОТ
Как отомстили украинские военные
Напоминают, что еще в среду, 9 июля, во дворе жилого дома в селе Правдиное Белозерской общины Херсонской области в результате удара российского беспилотника "Молния" погиб годовалый Дима.
Бабушка ребенка из-за удара получила ранения. По данным Генштаба, украинским военным удалось определить район, с которого запустили цель, благодаря направлению запуска ударного дрона российской армии.
Россияне нанесли удар из временно оккупированного населенного пункта Голая Пристань. Также установили локацию, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом.
В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось,
– говорится в сообщении.
Сейчас есть основания утверждать, что операторов вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, удалось ликвидировать. В Генштабе отметили, что наши военные "отомстят каждому российскому подонку".