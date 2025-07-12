Радше за все операторів ворожих ударних дронів вдалося ліквідувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Як помстилися українські військові

Нагадують, що ще у середу, 9 липня, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського безпілотника "Молнія" загинув однорічний Дмитрик.

Бабуся дитини через удар отримала поранення. За даними Генштабу, українським військовим вдалося визначити район, з якого запустили ціль, завдяки напрямку запуску ударного дрона російської армії.

Росіяни завдали удару з тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань. Також встановили локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок.

У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося,

– ідеться у повідомленні.

Наразі є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, вдалося ліквідувати. У Генштабі наголосили, що наші військові "помстяться кожному російському покидьку".