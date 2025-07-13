Відповідну інформацію у неділю, 13 липня, повідомив український президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Він також розповів про актуальну ситуацію на фронті та плани росіян.

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Як Україна готує відповідь Росії?

Президент України провів нараду з Рустемом Умєровим, Олександром Сирським та Андрієм Гнатовим. Разом з міністром оборони та військовими обговорили ситуацію на ключових напрямках фронту.

Зокрема, розмова стосувалася Покровського, Новопавлівського напрямків, а також Запорізької, Харківської та Сумської областей. Наразі фіксуються наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога.

Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари,

– ідеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ доповів Володимиру Зеленському про справедливе знищення російських убивць, які зовсім нещодавно забрали життя однорічного хлопчика Дмитрика, вдаривши по Херсонській області.