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15 мая в оккупированном Крыму будут судить украинского политзаключенного Балуха

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15 мая в оккупированном Крыму будут судить украинского политзаключенного Балуха
15 мая в оккупированном Крыму будут судить украинского политзаключенного Балуха / Радио свобода

Во вторник, 15 мая, в аннексированном Крыму состоится суд над украинским пленником Владимиром Балухом.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа вFacebook.

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Суд будет рассматривать сфабрикованное дело якобы об избиении начальника следственного изолятора. На самом деле этот так называемый правоохранитель напал на заключенного.До этого Владимира Балуха незаконно приговорили к трем с половиной годам тюрьмы якобы за хранение оружия. Хотя на самом деле мужчина стал жертвой репрессий за откровенную проукраинскую позицию.

В Раздольненском районном суде оккупированного Крыма 15 мая 2018 года запланировано очередное судебное заседание по третьему сфабрикованному уголовному делу против украинского патриота Владимира Балуха. Дело будет рассматривать судья Татьяна Пыркало. Начало заседания назначено на 12.00,
– отметили в заметке.

Напомним, после того, как против Балуха возбудили это дело и упрятали за решетку, он объявил голодовку. Пленник Кремля отказывается от пищи уже 55 дней.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Судьи
Источник: 24 Канал
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