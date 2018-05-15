15 травня в окупованому Криму судитимуть українського політв'язня Балуха

У вівторок, 15 травня, в анексованому Криму відбудеться суд над українським бранцем Володимиром Балухом.

Про це повідомила Кримська правозахисна група у Facebook.

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Суд розглядатиме сфабриковану справу нібито про побиття начальника слідчого ізолятора. Насправді ж це так званий правоохоронець напав на в'язня. До цього Володимира Балуха незаконно засудили до трьох з половиною років тюрми начебто за зберігання зброї. Хоча насправді чоловік став жертвою репресій за відверту проукраїнську позицію.

У Роздольненському районному суді окупованого Криму 15 травня 2018 року заплановано чергове судове засідання у третій сфабрикованій кримінальній справі проти українського патріота Володимира Балуха. Справу розглядатиме суддя Тетяна Пиркало. Початок засідання призначено на 12.00,

– зазначили в дописі.

Нагадаємо, після того, як проти Балуха порушили цю справу і запроторили за ґрати, він оголосив голодування. Бранець Кремля відмовляється від їжі вже 55 днів.