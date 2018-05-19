Не вірить у своє звільнення: Сенцов хоче померти заради інших бранців Кремля

Олег Сенцов готовий померти. Він почав голодування і вимагає, щоб відпустили всіх 64 українських політв'язнів в Росії. Олег не узгоджував ні з ким такі кроки, не попереджав ні адвоката, ні родину.

Його мама, яка живе у Криму, приголомшена і не розуміє відчайдушного вчинку сина.

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Вона розповідає, що коли останні рази спілкувалась із сином, він говорив нормально. Проте врешті попросив маму не переживати, якщо щось трапиться.

"А перед самим останній от просто каже: мамочка, залишилось 15 секунд, давай прощатися. Я кажу: обіймаю тебе. Він також каже: мамо, щоб зі мною тут не сталося зараз, будь ласка, не переживай. Ну, звісно, я думаю, ну що могло статися? Куди ще може гірше статися?", – згадує мати Олега Сенцова Людмила.

За її словами, згодом їй зателефонувала сестра Олега з Києва і повідомила, що він розпочав голодування.

Він ще раніше говорив, що голодування – це не метод. Це ще давно-давно було. А зараз чому, я така думаю, що напевно його вже довели до самого останнього. Що він так наважився,

– розповіла Людмила Сенцова.

Сам Олег не вірить у своє звільнення і не бачить сенсу сидіти ще 16 років. Тому хоче принести користь своїм життям для таких, як він, – бранців Кремля. Про це в інтерв'ю розповів його російський адвокат. Сенцов кілька місцяів готувався до голодування: відмовився від продуктових передач, потім перейшов на тюремну їжу, і щодня зменшував порції.

"Там це відбувається таким чином. Якщо людина виходить на голодування, як я спілкуючись із співробітниками, зрозумів. Його помістили в безпечне місце. Це одиночна камера. Зручності мінімальні. Єдине, що Олег поскаржився, що там доволі низька температура. Але вона кладається в санітарні норми колонії. Це десь 16-16,5 градусів. Його ізолюють від всіх ув'язнених, він не може ні з ким спілкуватись. Відповідно, і листи не надаються. повна ізоляція. З ним ведеться певна робота зі сторони адміністрації колонії, і зі сторони психолога, і плюс медичних працівників. І, відповідно, намагаються вмовити Олега для того, аби він зійшов з голодування", – зазначив Дмитро Дінзе, адвокат Олега Сенцова.

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Якщо здоров'я Сенцова погіршиться, йго годуватимуть примусово. Сам Олег розмірковує, якщо помре перед Чемпіонатом світу з футболу, то резонанс буде більшим. І тоді його вимоги виконають. Росія відмовляється вести переговори про його обмін.

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