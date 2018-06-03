У Москві побили екс-продюсера телеканалу "Дождь"

3 червня у Москві невідомі сильно побили молодого журналіста телеканалу "Матч ТВ" і колишнього продюсера телеканалу "Дождь" Єгора Погорєлого.

Про це у своєму Twitter написала генеральний продюсер російського спортивного телеканалу Тіна Канделакі.

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За її словами, здоров'ю чоловіка завдано значної шкоди

Водночас вона наголосила, що не варто паразитувати на цій темі, а навпаки слід допомогти слідству в оперативному знаходженні негідників та подальшому їх покаранню.

Коллеги, не надо паразитировать на случившемся с Егором Погореловым. Он действительно попал в неприятную ситуацию, его здоровью нанесён значительный вред и наша общая задача, помочь следствию в оперативном нахождении негодяев и последующем их наказании. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 3 June 2018

У прес-службі московського управління МВС РФ своєю чергою підвередили факт побиття молодої людини, пише ТАСС.

"З медичної установи надійшла інформація, що до них з травмами та зовнішніми ознаками алкогольного сп'яніння самостійно звернувся чоловік 1990 року народження. Він пояснив, що тілесні ушкодження йому завдав невідомий під час конфлікту, що стався приблизно на Нікітському бульварі", – зазначили правоохоронці, але ім’я потерпілого не назвали.

За їхніми словами, наразі триває встановлення обставин події та проводиться перевірка.

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Водночас ресурс з посиланням на джерела в екстрених службах додає, що побитий молодий чоловік є журналістом.

Сам Погорєлов повідомив телеканалу "Дождь", що зараз почувається нормально.

Як підкреслив журналіст, у нього діагностували "тяжкий струс мозку".

Також він зазначив, що його била група незнайомих йому людей.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що на початку травня невідомі до синців і травм побили акторку Настасію Самбурську