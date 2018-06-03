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В Москве избили экс-продюсера телеканала "Дождь"

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Журналиста Егора Погорелова сильно избили в Москве
Журналиста Егора Погорелова сильно избили в Москве / Соцсети

3 июня в Москве неизвестные сильно избили молодого журналиста телеканала "Матч ТВ" и бывшего продюсера телеканала "Дождь" Егора Погорелого.

Об этом в своем Twitter написала генеральный продюсер российского спортивного телеканала Тина Канделаки.

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По ее словам, здоровью мужчины причинен значительный ущерб

Вместе с тем она подчеркнула, что не стоит паразитировать на этой теме, а наоборот следует помочь следствию в оперативном нахождении негодяев и дальнейшем их наказании.

В пресс-службе московского управления МВД РФ в свою очередь подтвердили факт избиения молодого человека, пишет ТАСС.

"Из медицинского учреждения поступила информация, что к ним с травмами и внешними признаками алкогольного опьянения самостоятельно обратился мужчина 1990 года рождения. Он пояснил, что телесные повреждения ему нанес неизвестный во время конфликта, который произошел примерно на Никитском бульваре", – отметили правоохранители, но имя пострадавшего не назвали.

По их словам, сейчас продолжается установление обстоятельств происшествия и проводится проверка.

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В то же время ресурс со ссылкой на источники в экстренных службах добавляет, что избитый молодой человек является журналистом.

Сам Погорелов сообщил телеканалу "Дождь", что сейчас чувствует себя нормально.

Как подчеркнул журналист, у него диагностировали "тяжелое сотрясение мозга".

Также он отметил, что его избивала группа незнакомых ему людей.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в начале мая неизвестные до синяков и травм избили актрису Настасью Самбурскую.

Теги: Криминальные новости журналисты Москва Новости России
Источник: 24 Канал
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