В Мексике на улице убили журналиста национальной газеты

В Мексике неизвестные до смерти избили журналиста национальной ежедневной газеты Excelsior. Произошел трагический инцидент в северо-восточном штате Тамаулипас.

Об этом информирует UnoTV.

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Среди тем, которыми занимался Гонсалес – вопрос безопасности в Тамаулипасе. В прокуратуре штата заявили, что тело Гектора Гонсалеса обнаружили в столице штата Сьюдад-Виктория.



Это уже третий случай убийства репортера в Мексике за последние три недели.



Насилие в отношении работников СМИ в Мексике достигло критических уровней. В прошлом году в стране убили 12 журналистов.