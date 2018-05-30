В Мексике на улице убили журналиста национальной газеты
В Мексике неизвестные до смерти избили журналиста национальной ежедневной газеты Excelsior. Произошел трагический инцидент в северо-восточном штате Тамаулипас.
Об этом информирует UnoTV.
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Среди тем, которыми занимался Гонсалес – вопрос безопасности в Тамаулипасе. В прокуратуре штата заявили, что тело Гектора Гонсалеса обнаружили в столице штата Сьюдад-Виктория.
Это уже третий случай убийства репортера в Мексике за последние три недели.
Насилие в отношении работников СМИ в Мексике достигло критических уровней. В прошлом году в стране убили 12 журналистов.
Источник: 24 Канал
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