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В Москве начался митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола"

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10 июня в Москве начался митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола". Проводят акцию на проспекте Сахарова в центре города.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Пока что она не многолюдная. Акцию согласовали с властями и приурочили ко Дню России, который будут отмечать во вторник. Кстати, кроме триколоров, участники принесли бело-желто-черные флаги имперской России. Одна из участниц пришла с плакатом с требованием освободить Сенцова и Кольченко и всех заключенных крымских татар.

Запланированы выступления правозащитников, которые должны выдвинуть требования к руководству России и московской мэрии. В частности прекратить нарушение базовых прав человека на жизнь и свободу и не преследовать оппозицию.

Напомним, в мае в центре Москвы проходили одиночные пикеты с целью привлечь внимание к состоянию здоровья незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку.

Теги: Новости России Новости политики Митинги в России Москва
Источник: 24 Канал
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