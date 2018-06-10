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Российские спецназовцы растоптали флаг РФ

263 Читати новину українською
ОМОН потоптался по флагам России
ОМОН потоптался по флагам России / Twitter

9 июня во время разгона "мусорного" митинга возле села Щелканово возле города Руза в Подмосковье российский ОМОН потоптался по флагу РФ.

Об этом на своей странице в Тwitter рассказала российская оппозиционная активистка Варвара Грязнова.

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"Именно сейчас ОМОН жестко разгоняет местных жителей и дачников, не пускают мусоровозы на свалку в Щелканово. И так, вам не кажется: накануне Дня России ОМОН топчет флаги РФ", – говорится в сообщении активистки.

На видео спецназовцы оттягивают с дороги толпу людей с флагами России, которая блокирует проезд мусоровоза к полигону. Во время операции флаги волочатся по дороге, а правоохранители топчутся по ним. Также на видео видно, как сотрудник ОМОНа ставит на колени одну из женщин, хватает за горло и заламывает ей руки.

Что такое "мусорные бунты" в России?
Они продолжаются с 21 марта. Выброс газа метана на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамске под Москвой, во время которого пострадали 39 школьников, спровоцировал массовые мусорные бунты по всему Подмосковью. После начала протестов возле больших полигонов отходы выгружают в непредназначенных местах, что запрещено природоохранным законодательством. Однако перевозчики создали сайт для регистрации грузовиков, чтобы обойти запреты. Они получают право сбрасывать мусор в определенном районе.

Теги: Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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