В Москве на митинге против репрессий россияне требовали освободить Сенцова

10 июня состоялся митинг в Москве "За свободную Россию без репрессий и произвола", на котором призвали предоставить свободу Олегу Сенцову и другим пленникам Кремля.

Об этом в прямом эфире 24 Канала корреспондент Игорь Матюпатенко.

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"Этот митинг призывает к борьбе с полицейским произволом. Также в руках у людей можно было увидеть большой плакат, который призывает предоставить свободу Олегу Сенцову. Все, что происходит, – это великий призыв к тому, чтобы были освобождены все политзаключенные, которые на сегодня есть в России", – отметил корреспондент.

На митинге собрались разные люди. Были представители демократической партии "Яблоко", представители "Левого фронта" и даже националисты. Все они требовали того, чтобы в России все происходило по закону.

Напомним, 10 июня в Москве начался митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола". Акцию провели на проспекте Сахарова в центре города.



