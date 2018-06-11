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Сестра Сенцова заявила, що родина не просила Путіна звільнити політв'язня

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Наталія Каплан повідомила, що їх родина не зверталася до Путіна з проханням звільнити Сенцова
Наталія Каплан повідомила, що їх родина не зверталася до Путіна з проханням звільнити Сенцова / theins

Сестра політв'язня Олега Сенцова – Наталія Каплан повідомила, що їх родина не зверталася до Путіна з проханням його звільнити. Напередодні відповідну інформацію поширило британське видання.

Про це передає Громадське.

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Нагадаємо, раніше у британському виданні The Guardian з'явилася стаття з інформацією про те, що Наталія Каплан нібито попросила Путіна звільнити Олега Сенцова до Чемпіонату світу з футболу, посилаючись на її слова.

"У нас залишилося дуже мало часу, і я дійсно сподіваюся, що Путін ухвалить рішення звільнити його і всіх українських політв’язнів перед Чемпіонатом світу", – таку цитату Каплан наводить видання.

Однак цю новину The Guardian подало під заголовком про те, що родина нібито попросила Путіна про звільнення Олега.

В свою чергу Наталія Каплан відповіла, що до Путіна не зверталася.

Відповідально заявляю, до Путіна не зверталася, звідки ноги ростуть, не знаю. Може, банально, недозрозуміли,
– прокоментувала у Facebook Каплан. 

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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