Сестра Сенцова заявила, что семья не просила Путина освободить политзаключенного

Сестра политзаключенного Олега Сенцова – Наталья Каплан сообщила, что их семья не обращалась к Путину с просьбой его освободить. Накануне соответствующую информацию распространило британское издание.

Об этом передает Громадское.

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Напомним, ранее в британском издании The Guardian появилась статья с информацией о том, что Наталья Каплан якобы попросила Путина освободить Олега Сенцова к Чемпионату мира по футболу, ссылаясь на ее слова.

"У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", – такую цитату Каплан приводит издание.

Однако эту новость The Guardian подало под заголовком о том, что семья якобы попросила Путина об освобождении Олега.

В свою очередь Наталья Каплан ответила, что к Путину не обращалась.

Ответственно заявляю, к Путину не обращалась, откуда ноги растут, не знаю. Может, банально недопоняли,

– прокомментировала в Facebook Каплан.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.