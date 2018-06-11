14:05
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 17°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Сестра Сенцова заявила, что семья не просила Путина освободить политзаключенного

222 Читати новину українською
Наталья Каплан сообщила, что их семья не обращалась к Путину с просьбой освободить Сенцова
Наталья Каплан сообщила, что их семья не обращалась к Путину с просьбой освободить Сенцова / theins

Сестра политзаключенного Олега Сенцова – Наталья Каплан сообщила, что их семья не обращалась к Путину с просьбой его освободить. Накануне соответствующую информацию распространило британское издание.

Об этом передает Громадское.

Читайте также: Сенцов написал письмо из тюрьмы: полный текст и фото

Напомним, ранее в британском издании The Guardian появилась статья с информацией о том, что Наталья Каплан якобы попросила Путина освободить Олега Сенцова к Чемпионату мира по футболу, ссылаясь на ее слова.

"У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", – такую цитату Каплан приводит издание.

Однако эту новость The Guardian подало под заголовком о том, что семья якобы попросила Путина об освобождении Олега.

В свою очередь Наталья Каплан ответила, что к Путину не обращалась.

Ответственно заявляю, к Путину не обращалась, откуда ноги растут, не знаю. Может, банально недопоняли,
– прокомментировала в Facebook Каплан.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук