Сенцов написал письмо из тюрьмы: полный текст и фото

Незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов написал письмо правозащитниками Николаю и Татьяне Щурам. Пленник Кремля заверил, что о нем хорошо заботятся в тюрьме и перевели из камеры в местную санитарную часть.

Об этом сообщает "Громадське", в распоряжении которого есть фото соответствующего письма.

Полный текст письма Сенцова:

"Татьяна и Николай, здравствуйте! Приятно получить от вас письмо с новостями. Спасибо за него и за все, что вы делаете для меня и для Саши (Кольченко – ред.). Я знаю, что он теперь тоже в деле, но куда ему с его здоровьем и комплекцией? Но отговаривать, как правильно сказал Буковский, не надо. Если человек решил, то решил.

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Я, кстати, не особый фанат творчества Буковского, но очень уважаю его как человека.Передайте ему огромные поздравления и спасибо за советы. Правда, все это я знал и до того, как начать голодать, так что подготовился к этому осознанному шагу, но все равно спасибо за заботу. Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Далее посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не расстраивайтесь. Меня даже на днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату. Так что я теперь больной заключенный, а не просто заключенный. :))

Больше в принципе никаких особых новостей нет. Так что пишите, если что интересное, но вы же знаете наши потребности: по сути и на каждый день. Огромные поздравления всем нашим и просто хорошим людям".



Фото письма Олега Сенцова

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.