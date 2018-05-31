Собчак розповіла, як почувається Сенцов

Російська журналіста Ксенія Собчак повідомила, що їй особисто вдалось поговорити з українським політв'язнем Олегом Сенцовим, якого утримують в колонії у Лабитнангі, і який вже 18-й день голодує.

Про це вона написала у Twitter.

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За її словами політв'язень дуже схуд і у нього випали 2 зуби.

У него действительно выпало два зуба ,цынги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой,бледный. #свободуСенцову — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) May 31, 2018

У нього дійсно випало два зуби, цинги говорить поки немає. Просто жахливо його шкода. Худий, блідий,

– написала Собчак.

Вона додала, що намагалася вмовити Сенцова припинити голодування.

Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) May 31, 2018

"Особисто говорила з Олегом Сенцовим по відеотелефону. Вмовляла припинити голодування. Але він налаштований рішуче і просить не вмовляти змінити рішення", – зазначила Собчак.

Нагадаємо, кінорежисер Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування. І поставив умову – голодуватиме, поки не звільнять усіх 64-ох ув'язнених українців. На знак солідарності за тиждень почав голодувати і колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков. Він зник торік у серпні, за місяць його знайшли в російському СІЗО у Брянську. Крім того, на знак протесту вже понад 2 місяці голодує кримський фермер, активіст Володимир Балух.



Після 15-го дня голодування, 28 травня, Сенцов зголосився на підтримувальну терапію з боку медиків.

У чому Кремль звинувачує Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.