Молодший сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в етері 24 Каналу розповів, що росіяни зокрема постійно тероризують місто Лиман, націлюючи на нього КАБи й безпілотники ("Ланцет", "Молнія", FPV-дрони).

Дивіться також Росіяни просунулися у напрямку Сум, Куп'янська та Дніпропетровщини: огляд фронту від ISW

Що першочергово прагне російська армія

На Донеччині російська окупаційна армія здійснює терор щодо цивільного населення. Як розповів Денисюк, були випадки, коли мирні жителі загинули внаслідок влучання FPV-дронів.

Просто стирають великі міста на Донеччині. Якщо говорити про Слов'янськ, Краматорськ, то за останні два – три місяці кількість спокійних ночей для місцевого населення можна перелічити на пальцях двох рук,

– озвучив молодший сержант 66 ОМБр.

Щоночі росіяни скидають авіабомби на населені пункти Донецької області, запускають по них десятки "Шахедів". Якщо говорити про ті, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, то, зі слів Денисюка, вони практично знищені.

Противником прострілюються всі будинки, від них залишаються руїни, а також дороги. Ворог сподівається на те, що оскільки це логістичні маршрути ЗСУ, то йому вдасться влучити в техніку зі скупченням українських військових.

В Росії наразі, зі слів молодшого сержанта 66 ОМБр, є як стратегічна, так і політична мета. Стосовно другої, зараз ворог прагне вийти на адмінмежу Луганської області, він марить цим ще з 2022 року.

Досі йому остаточно це не вдається. А далі в його думках плани вийти на адміністративні межі вже Донецької області,

– озвучив Денисюк.

Стратегічна мета російських окупантів залишається незмінна – вийти на південь Оскільського водосховища в межах населених пунктів Рубці та Лозове, аби відрізати 66 ОМБр та суміжні підрозділи. Це в задумах росіян створить додатковий тиск на Борову, Ізюм, Слов'янськ, Краматорськ.

Де розташовані населені пункти Рубці, Лозове: дивіться на карті