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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Бранець Кремля Кольченко оголосив голодування: вимагає звільнити Сенцова

123 Читать новость на русском
Олег Сенцов і Олександр Кольченко
Олег Сенцов і Олександр Кольченко / "Радіо Свобода"

Бранець Кремля Олександр Кольченко, якого, як і українського режисера Олега Сенцова, засудили за справою так званих "кримських терористів" також оголосив голодування.

Як розповів адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Андрій Лепьохін, таким чином Кольченко вимагає звільнити Олега Сенцова, пише "Медіазона".

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Як зауважив юрист, голодування незаконно утримуваний у Росії українець оголосив з 31 травня. Інших вимог, крім звільнення Сенцова, у нього немає.

До слова, Кольченко відбуває термін у колонії в Копійську, що у Челябінській області Росії. У серпні 2015 року його засудили до десяти років позбавлення волі за звинуваченням в участі в терористичній діяльності.

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Теги: Олег Сенцов Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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