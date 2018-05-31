Бранець Кремля Кольченко оголосив голодування: вимагає звільнити Сенцова

Бранець Кремля Олександр Кольченко, якого, як і українського режисера Олега Сенцова, засудили за справою так званих "кримських терористів" також оголосив голодування.

Як розповів адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Андрій Лепьохін, таким чином Кольченко вимагає звільнити Олега Сенцова, пише "Медіазона".

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Як зауважив юрист, голодування незаконно утримуваний у Росії українець оголосив з 31 травня. Інших вимог, крім звільнення Сенцова, у нього немає.

До слова, Кольченко відбуває термін у колонії в Копійську, що у Челябінській області Росії. У серпні 2015 року його засудили до десяти років позбавлення волі за звинуваченням в участі в терористичній діяльності.

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