Російський політв'язень оголосив безстрокове голодування на підтримку Олега Сенцова

Фігурант так званої справи "26 березня" Станіслав Зимовець, якого у Росії засудили до 2,5 років колонії, оголосив безстрокове голодування.

Про це повідомила адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Світлана Сидоркіна, інформує видання "Медиазона".

Читайте також: Російська акторка Чулпан Хаматова висловилася на підтримку Сенцова

Станіслав Зимовець почав голодування з 28 травня на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який почав голодувати два тижні тому.

Раніше на підтримку Сенцова голодування також оголосив український військовий Олександр Шумков, заарештований у Росії за звинуваченням про причетність до визнаної у РФ екстремістською організацією "Правий сектор".

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії до 20 років український режисер Олег Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

Що таке справа "26 березня"? Масштабна акція протесту проти корупції, яка відбулась 26 березня 2017 року у понад 80 містах Росії. Вона була організована через відсутність належної реакції з боку російської влади на опублікований фільм-розслідування "Он вам не Димон". Внаслідок цих протестів було затримано понад 1000 осіб.