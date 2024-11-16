24 Канал пише, що Володимир Зеленський сказав в ефірі "Українського радіо", що щодня Росія втрачає на фронті пораненими та загиблими 1,5 – 2 тисячі солдатів на день.

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Зеленський сказав, чого чекати на фронті

Вони не можуть постійно просуватись із такими втратами. І на деяких напрямках вже видно, як уповільнилось просування. Зараз, щоб їх зупинити, підійдуть резерви, укомплектовані бригади, які ми так довго чекаємо. Але маємо розуміти, що хочуть "рускі",

– сказав Зеленський..

За словами президента, варто пам'ятати, що ми воюємо з державою, яка не цінує своїх людей, якій все одно, скільки загине.

"А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо", – запевнив Зеленський.

До речі, президент підтвердив, що на Сході України ситуація складна, адже росіяни просуваються. За словами Зеленського це відбувається з різних причин. Зокрема, повільними були процеси:

наповнення наших бригад підготовленими людьми,

наповнення і комплектація бригад зброєю.

Зеленський пояснив, що не можна просто наповнювати людьми бригаду, якщо вона чекає на ту чи іншу зброю. Адже ми чекали постачання деякої зброї 12 місяців з моменту узгодження в Конгресі США.

До речі, президент сказав, що ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна завершилась.