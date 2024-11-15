24 Канал із посиланням на ISW передає найважливіші висновки звіту. Зокрема, де саме змогли просунутися російські військові та де ЗСУ не дозволили їм це зробити упродовж 13 – 14 листопада.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 15 листопада
- Російські війська просунулися в межах Курської області, зокрема в районі Зеленого Шляху на південний схід від Кореневого. Також росіяни трохи просунулися в Глушківському районі.
- Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області 13 і 14 листопада, але жодного підтвердженого просування не зробили. Така сама ситуація на лінії Сватове – Кремінна.
- Російські сили нещодавно просунулися до Куп'янська під час механізованого штурму розміром у роту. Але ISW не вважає, що росіяни контролюють цей район.
- Росіяни продовжили штурм на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, але не просунулися. Але просунулися на південь від Часового Яру. На Торецькому напрямку підтверджених просувань не було.
Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 14 листопада / Зображення ISW
- На Покровському напрямку російські війська продовжували атакувати, зокрема на схід, але немає підтверджень їхнього просування. Така ж ситуація на Курахівському напрямку.
- Щодо Іллінки, про контроль якої заявляли в українському СтратКомі: ISW оцінило, що російські війська, захопили її станом на 13 листопада, про що свідчать геолокаційні відеозаписи.
- Російські війська 14 листопада продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Але просунулися в районі межі Донецької та Запорізької областей, на південь від Рівнополя та на північ від Левадного.
- Також російські війська просунулися в напрямку Гуляйполя на Запоріжжі. Позиційні бої тривали на Дніпровському напрямку в Херсонській області.