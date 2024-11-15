24 Канал із посиланням на ISW передає найважливіші висновки звіту. Зокрема, де саме змогли просунутися російські військові та де ЗСУ не дозволили їм це зробити упродовж 13 – 14 листопада.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 15 листопада

Російські війська просунулися в межах Курської області, зокрема в районі Зеленого Шляху на південний схід від Кореневого. Також росіяни трохи просунулися в Глушківському районі.

області, зокрема в районі Зеленого Шляху на південний схід від Кореневого. Також росіяни трохи просунулися в районі. Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області 13 і 14 листопада, але жодного підтвердженого просування не зробили. Така сама ситуація на лінії Сватове – Кремінна .

області 13 і 14 листопада, але жодного підтвердженого просування не зробили. Така сама ситуація на лінії . Російські сили нещодавно просунулися до Куп'янська під час механізованого штурму розміром у роту. Але ISW не вважає, що росіяни контролюють цей район.

під час механізованого штурму розміром у роту. Але ISW не вважає, що росіяни контролюють цей район. Росіяни продовжили штурм на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, але не просунулися. Але просунулися на південь від Часового Яру. На Торецькому напрямку підтверджених просувань не було.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 14 листопада / Зображення ISW

На Покровському напрямку російські війська продовжували атакувати, зокрема на схід, але немає підтверджень їхнього просування. Така ж ситуація на Курахівському напрямку.

напрямку російські війська продовжували атакувати, зокрема на схід, але немає підтверджень їхнього просування. Така ж ситуація на напрямку. Щодо Іллінки , про контроль якої заявляли в українському СтратКомі: ISW оцінило, що російські війська, захопили її станом на 13 листопада, про що свідчать геолокаційні відеозаписи.

, про контроль якої заявляли в українському СтратКомі: ISW оцінило, що російські війська, захопили її станом на 13 листопада, про що свідчать геолокаційні відеозаписи. Російські війська 14 листопада продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Але просунулися в районі межі Донецької та Запорізької областей, на південь від Рівнополя та на північ від Левадного.

напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Але просунулися в районі межі областей, на південь від Рівнополя та на північ від Левадного. Також російські війська просунулися в напрямку Гуляйполя на Запоріжжі. Позиційні бої тривали на Дніпровському напрямку в Херсонській області.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зазначає, що російські війська просунулися в Курській області, в напрямку Часового Яру і в районі межі Донецької та Запорізької областей. А от атака на Куп’янськ не призвела до захоплення контролю над цим районом.