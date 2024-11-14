Кремль хоче диктувати свої умови будь-яких потенційних "мирних" переговорів з Україною напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Потрібна капітуляція України

Те, як Кремль намагається встановити свої умови для переговорів, свідчить, що цілі Росії залишаються незмінними і все одно передбачають повну капітуляцію України. Росія не планує йти на поступки прийдешній адміністрації Трампа.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що західні офіційні особи брешуть про свою зацікавленість у мирі в Україні і що "миру" можна досягти лише тоді, коли Захід припинить надавати військову допомогу Україні. Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров також заявляв, що початок президентства Трампа принципово не змінить позицію США щодо України. Крім цього, він вважає, що заморожування лінії фронту є "навіть гіршими", ніж Мінські угоди.

Превентивна відмова Лаврова від потенційної пропозиції заморозити нинішню лінію фронту додатково вказує на те, що Росія не зацікавлена ​​в пом’якшенні свого підходу чи вимог у переговорах і зберігає свою мету повної капітуляції України.

Заяви Захарової та Лаврова також підривають нещодавні спроби Путіна вдавати зацікавленість у готовності "відновити" американо-російські відносини з новою адміністрацією президента США, а натомість вказують на те, що Путін, ймовірно, сприймає як належне те, що адміністрація Трампа підкорятиметься Кремлю,

– зазначили аналітики.

Російські офіційні особи зробили ці заяви, зокрема, на тлі інформації, що адміністрація Трампа має намір призначити "українського посланника з мирних питань для ведення переговорів щодо припинення війни", і оголошень про деякі призначення Трампа.