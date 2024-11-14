Попри просування ворога на певних напрямках, наші захисники також відновлюють свої позиції та займають територію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

До теми Ворог окупував Іллінку і просунувся біля 4 населених пунктів, – DeepState

Огляд ситуації на фронті 14 листопада від ISW

У Курській області 13 листопада росіяни продовжили наземні атаки в межах основного українського виступу, але не зробили жодного підтвердженого просування. Окупанти стверджували 12 і 13 листопада, що російські війська просунулися на південний схід від Коренево в районі Новоіванівки, Зеленого Шляху та Дар'їно, на південь від Суджі біля Курилівки та на південний схід від Суджі біля Плехово, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень.

13 листопада росіяни продовжили наземні атаки в межах основного українського виступу, але не зробили жодного підтвердженого просування. Окупанти стверджували 12 і 13 листопада, що російські війська просунулися на південний схід від Коренево в районі Новоіванівки, Зеленого Шляху та Дар'їно, на південь від Суджі біля Курилівки та на південний схід від Суджі біля Плехово, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень. На Харківському напрямку російські війська 12 і 13 листопада продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська, але не просунулися.

російські війська 12 і 13 листопада продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська, але не просунулися. На Куп'янському напрямку російські війська 12 і 13 листопада продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Водночас росіяни продовжували наступальні дії на південний схід від Куп’янська в районі Лозової, Колісниківки, Кругляківки та Загризового, на захід від Сватового біля Першотравневого, на південний захід від Сватового біля Чернещини, на північний захід від Кремінної поблизу Греківки та Новомихайлівки та на захід від Кремінної біля Тернів, Зарічного, Торського.

російські війська 12 і 13 листопада продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Водночас росіяни продовжували наступальні дії на південний схід від Куп’янська в районі Лозової, Колісниківки, Кругляківки та Загризового, на захід від Сватового біля Першотравневого, на південний захід від Сватового біля Чернещини, на північний захід від Кремінної поблизу Греківки та Новомихайлівки та на захід від Кремінної біля Тернів, Зарічного, Торського. Російські війська продовжували штурм на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського 12 і 13 листопада, але не просунулися.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 13 листопада / Фото ISW

Водночас українські війська відновили втрачені позиції у напрямку Часового Яру , а геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Оріхово-Василівки (північний схід від Часів Яру) та в шахті на схід від Ступочок (на південь від Часів Яр).

, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Оріхово-Василівки (північний схід від Часів Яру) та в шахті на схід від Ступочок (на південь від Часів Яр). На Торецькому напрямку противник нещодавно просунувся в центрі Торецька на тлі безперервних наступальних операцій у цьому районі 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися до вулиці Енгельса в центрі Торецька.

противник нещодавно просунувся в центрі Торецька на тлі безперервних наступальних операцій у цьому районі 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися до вулиці Енгельса в центрі Торецька. Російські війська 13 листопада продовжували наступальні дії на Покровському напрямку , однак підтверджених змін лінії фронту не було.

, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська додатково просунулися на північний схід від Курахового на тлі продовження наступальних дій у цьому напрямку 13 листопада. Наразі ISW оцінює, що російські війська наразі контролюють трохи більш як 14 відсотків Курахового.

на тлі продовження наступальних дій у цьому напрямку 13 листопада. Наразі ISW оцінює, що російські війська наразі контролюють трохи більш як 14 відсотків Курахового. Армія країни-агресорки також нещодавно просунулася на північний захід від Вугледара на тлі продовження наступальних операцій у Вугледарському напрямку 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися до бурелому на північний схід від Богоявленки.

на тлі продовження наступальних операцій у Вугледарському напрямку 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися до бурелому на північний схід від Богоявленки. Окупанти нещодавно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області на тлі своїх наступальних операцій у цьому районі 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Новодарівки.

на тлі своїх наступальних операцій у цьому районі 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Новодарівки. Російські війська нещодавно безуспішно розпочали механізований штурм на північний схід від Гуляйполя та продовжили штурм на північ від Роботиного 13 листопада.

та продовжили штурм на північ від Роботиного 13 листопада. Також тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в лівобережній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Отже, підсумовуючи зведення, можна сказати, що окупанти мали просування на Торецькому, Курахівському, Вугледарському та поблизу лінії розмежування Донецької та Запорізької областей. Водночас українці відновили позиції біля Часового Яру та Оріхово-Василівки.