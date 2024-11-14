Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані проєкту DeepState. Оновили свою мапу аналітики вночі 14 листопада.
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Де просунувся ворог за останній час на фронті
Згідно з оновленням карти аналітиків, росіяни окупували Іллінку в Донецькій області. Також противник мав успіхи та просування поблизу 3 населених пунктів у Донецькій області та 1 – у Харківській.
Ворог окупував Іллінку, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська,
– мовиться у звіті.
Росіяни окупували Іллінку у Донецькій області: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Дальнього: дивіться на карті
Окупанти мали успіх біля Новодонецького: дивіться на карті
Загарбники наступали біля Трудового: дивіться на карті
У росіян є просування біля Куп'янська у Харківській області: дивіться на карті
До слова, в оновленні вночі 13 листопада DeepState писало, що ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселидівці, Іллінці та Юр'ївці.