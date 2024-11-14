Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє зведення за 13 листопада від Генерального штабу ЗСУ.
Цікаво Все більше партнерів України виступають за віддачу земель "в обмін на мир": WP назвало причину
Яка ситуація на фронті в Україні
У Генштабі зазначили, що за цю добу противник завдав 70 авіаційних ударів із застосуванням 115 керованих авіабомб (КАБів), 787 ударів дронами-камікадзе та майже 3 859 разів обстріляв позиції наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
За напрямками ситуація має наступний вигляд:
- На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили вісім атак поблизу Вовчанська та Високої Яруги. Три боєзіткнення досі тривають.
- На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак. Активність противник проявляв у районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка.
- На Лиманському напрямку за день ворог вісім разів атакував ЗСУ, намагався просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів. Ворог завдав ударів керованими авіабомбами (КАБами) та некерованими авіаційними ракетами (НАРами) по Сергіївці, Новоєгорівці, Ямполівці та Тернах.
- На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі Ступочок. Сіверськ та Званівка зазнали ударів КАБами.
- На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався вклинитися у нашу оборону. Впродовж дня окупанти атакували в районах Неліпівки та Торецька. Авіаційних ударів ворог завдав у районах Дачного, Торецька, Миколаївки, Петрівка, Краматорськ та Костянтинівка.
- На Покровському напрямку з початку доби в районах Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки наші війська відбивали 36 наступальних та штурмових дій ворога. Одне з них ще триває.
- На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед у районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка. На Курахове було скинуто два КАБи.
- На Времівському напрямку окупанти десять разів атакували біля населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка. П'ять атак уже відбито.
- На Оріхівському напрямку наші війська зупинили три атаки противника у напрямках Новоданилівки та Новоандріївки. Райони населених пунктів Наталівка і Запоріжжя були атаковані чотирма КАБами.
- На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій і територій не допущено. Українські воїни відбили п'ять штурмів російських загарбників. Водночас противник завдав авіаудару двадцятьма некерованими авіаракетами по Козацькому.