Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку за 13 ноября от Генерального штаба ВСУ.
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Какая ситуация на фронте в Украине
В Генштабе отметили, что за эти сутки противник нанес 70 авиационных ударов с применением 115 управляемых авиабомб (КАБов), 787 ударов дронами-камикадзе и почти 3 859 раз обстрелял позиции наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
По направлениям ситуация выглядит следующим образом:
- На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили восемь атак вблизи Волчанска и Высокой Яруги. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
- На Купянском направлении Силы обороны отбили 12 атак. Активность противник проявлял в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Первомайского. Авиационным ударам подверглись Песчаное, Ковшаровка, Загрызово и Богуславка.
- На Лиманском направлении за день враг восемь раз атаковал ВСУ, пытался продвинуться в направлении Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов. Враг нанес удары управляемыми авиабомбами (КАБами) и неуправляемыми авиационными ракетами (НАРами) по Сергеевке, Новоегоровке, Ямполовке и Тернах.
- На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Ступочек. Северск и Звановка подверглись ударам КАБами.
- На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону. В течение дня оккупанты атаковали в районах Нелиповки и Торецка. Авиационных ударов враг нанес в районах Дачного, Торецка, Николаевки, Петровка, Краматорск и Константиновка.
- На Покровском направлении с начала суток в районах Сухой Балки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки наши войска отражали 36 наступательных и штурмовых действий врага. Одно из них еще продолжается.
- На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцовка, Кременной Балки, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка. На Курахово было сброшено два КАБа.
- На Времовском направлении оккупанты десять раз атаковали возле населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка. Пять атак уже отбито.
- На Ореховском направлении наши войска остановили три атаки противника в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки. Районы населенных пунктов Натальевка и Запорожье были атакованы четырьмя КАБами.
- На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отбили пять штурмов российских захватчиков. В то же время противник нанес авиаудар двадцатью неуправляемыми авиаракетами по Казацкому.