Причиной этого называют победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post, которое привело слова десяти бывших и действующих дипломатов стран ЕС и НАТО.

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Партнеры Украины склоняются к территориальным уступкам

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что быстро закончит войну в Украине, не объясняя того, каким образом он это сделает. Однако, как пишет WP, республиканец намекал, что может поддержать мирное соглашение, которая потребует Украину отказаться от оккупированных Россией территорий.

В частности, как отмечает издание, причиной соответствующих дискуссий является сложная ситуация на фронте, а также опасения других западных лидеров относительно вероятного уменьшения военной помощи со стороны США из-за новоизбранного президента. Поэтому несмотря на заявления о неизменной поддержке союзники ищут другие пути.

Так, по словам собеседников издания, они ищут возможности для начала переговоров между Киевом и Москвой, хотя точные условия таких соглашений пока непонятны. Поэтому западные чиновники признают, что дискуссии о территориальных уступках уже не вызывают столько удивления, как раньше.

В то же время WP отмечает, что дипломаты трактуют их не как "земля в обмен на мир", а скорее как "земля в обмен на безопасность Украины". Бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро считает, что все в основном пришли к этому выводу, но "трудно говорить об этом публично".

По словам неназванного западного чиновника, такой вариант больше не рассматривают как крайнюю меру. Впрочем, сейчас непонятно, каким именно будет соглашение, поскольку дипломаты рассматривают различные "мирные планы", появившиеся после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Отмечается, что под контролем оккупантов находится примерно пятая часть Украины, в частности Донецкая область и оккупированный Крым. Сообщается, если линию фронта заморозят или определят новое разграничение, это будет означать, что наше государство потеряет эту часть своей территории.

В свою очередь бывший помощник генерального секретаря НАТО и выдающийся научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд заявил, что сейчас существует широкое признание того, что "переговоры могут начаться раньше", чем ожидалось, и что они "повлекут за собой определенные уступки с обеих сторон".

Европейские лидеры не знают "как команда Трампа захочет играть". Поэтому они говорят, что должны поддерживать Украину и дальше, чтобы она имела рычаги влияния на потенциальных переговорах. Другие западные государства увеличили расходы на оборону и финансирование Украины, пытаясь убедить Трампа не менять свою политику.

В то же время журналисты отмечают, что урегулирование войны пока остается недостижимым, поскольку Россия не отказалась от своих требований, а политика Трампа в отношении Украины пока непонятна. Также нет единого взгляда на то, какие гарантии безопасности могут быть приемлемыми для нашего государства.