Кремль хочет диктовать свои условия любых потенциальных "мирных" переговоров с Украиной накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Нужна капитуляция Украины

То, как Кремль пытается установить свои условия для переговоров, свидетельствует, что цели России остаются неизменными и все равно предусматривают полную капитуляцию Украины. Россия не планирует идти на уступки грядущей администрации Трампа.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что западные официальные лица врут о своей заинтересованности в мире в Украине и что "мира" можно достичь только тогда, когда Запад прекратит оказывать военную помощь Украине. Глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что начало президентства Трампа принципиально не изменит позицию США по Украине. Кроме этого, он считает, что замораживание линии фронта является "даже хуже", чем Минские соглашения.

Превентивный отказ Лаврова от потенциального предложения заморозить нынешнюю линию фронта дополнительно указывает на то, что Россия не заинтересована в смягчении своего подхода или требований в переговорах и сохраняет свою цель полной капитуляции Украины.

Заявления Захаровой и Лаврова также подрывают недавние попытки Путина делать вид заинтересованности в готовности "восстановить" американо-российские отношения с новой администрацией президента США, а вместо этого указывают на то, что Путин, вероятно, воспринимает как должное то, что администрация Трампа будет подчиняться Кремлю,

– отметили аналитики.

Российские официальные лица сделали эти заявления, в частности, на фоне информации, что администрация Трампа намерена назначить "украинского посланника по мирным вопросам для ведения переговоров о прекращении войны", и объявлений о некоторых назначениях Трампа.