24 Канал со ссылкой на ISW передает важнейшие выводы отчета. В частности, где именно смогли продвинуться российские военные и где ВСУ не позволили им это сделать в течение 13 – 14 ноября.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 15 ноября

Российские войска продвинулись в пределах Курской области, в частности в районе Зеленого Пути к юго-востоку от Кореневого. Также россияне немного продвинулись в Глушковском районе.

области, в частности в районе Зеленого Пути к юго-востоку от Кореневого. Также россияне немного продвинулись в районе. Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области 13 и 14 ноября, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Такая же ситуация на линии Сватово – Кременная .

области 13 и 14 ноября, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Такая же ситуация на линии . Российские силы недавно продвинулись к Купянска во время механизированного штурма размером в роту. Но ISW не считает, что россияне контролируют этот район.

во время механизированного штурма размером в роту. Но ISW не считает, что россияне контролируют этот район. Россияне продолжили штурм к востоку от Северска в районе Верхнекаменского, но не продвинулись. Но продвинулись на юг от Часового Яра. На Торецком направлении подтвержденных продвижений не было.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 14 ноября / Изображение ISW

На Покровском направлении российские войска продолжали атаковать, в частности на восток, но нет подтверждений их продвижения. Такая же ситуация на Кураховском направлении.

направлении российские войска продолжали атаковать, в частности на восток, но нет подтверждений их продвижения. Такая же ситуация на направлении. Относительно Ильинки , о контроле которой заявляли в украинском СтратКоме: ISW оценило, что российские войска, захватили ее по состоянию на 13 ноября, о чем свидетельствуют геолокационные видеозаписи.

, о контроле которой заявляли в украинском СтратКоме: ISW оценило, что российские войска, захватили ее по состоянию на 13 ноября, о чем свидетельствуют геолокационные видеозаписи. Российские войска 14 ноября продолжали наступательные действия на Угледарском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Но продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, к югу от Ровнополя и к северу от Левадного.

направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Но продвинулись в районе границы областей, к югу от Ровнополя и к северу от Левадного. Также российские войска продвинулись в направлении Гуляйполя на Запорожье. Позиционные бои продолжались на Днепровском направлении в Херсонской области.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отмечает, что российские войска продвинулись в Курской области, в направлении Часового Яра и в районе границы Донецкой и Запорожской областей. А вот атака на Купянск не привела к захвату контроля над этим районом.