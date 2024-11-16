24 Канал пишет, что Владимир Зеленский сказал в эфире "Украинского радио", что ежедневно Россия теряет на фронте ранеными и погибшими 1,5 – 2 тысячи солдат в день.

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Зеленский сказал, чего ждать на фронте

Они не могут постоянно продвигаться с такими потерями. И на некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Сейчас, чтобы их остановить, подойдут резервы, укомплектованные бригады, которые мы так долго ждем. Но должны понимать, что хотят "русские",

– сказал Зеленский.

По словам президента, стоит помнить, что мы воюем с государством, которое не ценит своих людей, которому все равно, сколько погибнет.

"А с нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно", – заверил Зеленский.

Кстати, президент подтвердил, что на Востоке Украины ситуация сложная, ведь россияне продвигаются. По словам Зеленского это происходит по разным причинам. В частности, медленными были процессы:

наполнение наших бригад подготовленными людьми,

наполнение и комплектация бригад оружием.

Зеленский объяснил, что нельзя просто наполнять людьми бригаду, если она ждет то или иное оружие. Ведь мы ждали поставки некоторого оружия 12 месяцев с момента согласования в Конгрессе США.

Кстати, президент сказал, что мы должны сделать все, чтобы в 2025 году война завершилась.