Справи погані: сестра Сенцова розповіла про підтримувальну терапію українця

Рішення про застосування підтримувальної терапії щодо незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування, свідчить про погіршення стану його здоров'я.

Про це у Facebook написала сестра політв’язня Наталія Каплан.

Раніше у Федеральній службі виконання покарань Росії сповістили, що після 15 дня голодування Олег Сенцов зголосився на підтримувальну терапію від медиків.

Це (підтримувальна терапія) продовжить життя Олегу. Він продовжує боротися, але що б не говорили тюремні лікарі про стабільний стан, рішення про терапію говорить, що справи погані,

– мовиться у повідомленні Каплан.

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Вона уточнила, що підтримувальна терапія є заміною води на поживну суміш, проте це не є виходом з голодування.

При цьому у Каплан немає інформації, чи справді Сенцов добровільно погодився на таку терапію.

Якщо Олег сам погодився на терапію, можу його тільки підтримати в цьому. Він потрібен живим. Чи витримав би він на одній воді до Чемпіонату світу – велике питання,

– зазначила сестра бранця Кремля.

При цьому сестра Сенцова закликала не засуджувати брата за таке рішення.

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У чому звинуватили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Згодом режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року Сенцова засудили в Росії до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року режисер оголосив про безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.