17:58
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

У Путіна до Сенцова є особлива неприязнь, – історик

224 Читать новость на русском
Путін не звільнить Сенцова до ЧС-2018, вважає історик
Путін не звільнить Сенцова до ЧС-2018, вважає історик / Колаж 24 Канал

Президент Росії Володимир Путін відчуває особисту неприязнь до незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова. І господа Кремля точно не звільнить політв’язня до старту Чемпіонату світу з футболу в РФ.

Так історик та блогер Юрій Гудименко прокоментував заяву Федеральної служби виконання покарань про згоду Сенцова на підтримувальну терапію під час оголошеного ним безстрокового голодування, повідомляє "Обозреватель".

Читайте також: Стало відомо про стан Сенцова після початку підтримувальної терапії

"Чи віримо ми ФСВП? Для мене все, що говорить Росія, потрібно ділити на дуже велике число", – зазначив Гудименко.

Ми бачили позицію Путіна і знаємо її саме щодо Сенцова, і вона дуже радикальна. Для нього Сенцов, – це особлива людина, до якої у нього особлива неприязнь. Я впевнений, що РФ може писати, що завгодно і це буде неправда. Вони можуть написати, що він замовив шашлик собі в камеру на сніданок. А Сенцов завжди виглядав дуже впевненим у своєму намірі дійти до кінця,
– наголосив історик.

Блогер також розповів, що наразі немає можливості зробити Сенцова нардепом і відповідно членом ПАРЄ, як це було зроблено з нардепом Надією Савченко задля звільнення її з російської в’язниці. Проте Сенцова підтримують голлівудські актори рівня Джонні Деппа.

"Ми вже бачимо, як тема Сенцова і тема рейсу МН17 підв'язується в західних ЗМІ до Чемпіонату світу з футболу. Чемпіонат відбудеться, але він буде заплямований для РФ як країни-терориста, країни, яка збиває літаки, країни, яка утримує в заручниках відомого у всьому світі режисера. Тому він не пройде так тріумфально для Росії", – висловив переконання Гудименко.

Читайте також: Долею Сенцова жоден з українських політиків не поцікавився, – Муждабаєв

Він також назвав "нетиповим кроком" для Путіна ситуацію, якщо б російський президент звільнив Сенцова до початку ЧС-2018.

По-перше, він не любить відпускати людей, а по-друге, у нього є особистий зуб на Сенцова. Він готовий пожертвувати залишками міжнародної репутації, але щоб Сенцов сидів, або помер, або був якось дискредитований,
– резюмував історик.

У чому звинуватили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Згодом режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року Сенцова засудили в Росії до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року режисер оголосив про безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

Теги: Українці в полоні РФ Новини України Олег Сенцов Новини Росії Новини політики Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сьогодні, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 440
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 409
Скандальний Добкін образливо висловився про українську мову
сьогодні, 17:02 Скандальний Добкін образливо висловився про українську мову
2797
сьогодні, 17:08 "Сбербанк" заблокував мобільний банкінг користувачів через "число звіра"
1036
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сьогодні, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 3765
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук