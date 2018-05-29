У Путіна до Сенцова є особлива неприязнь, – історик

Президент Росії Володимир Путін відчуває особисту неприязнь до незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова. І господа Кремля точно не звільнить політв’язня до старту Чемпіонату світу з футболу в РФ.

Так історик та блогер Юрій Гудименко прокоментував заяву Федеральної служби виконання покарань про згоду Сенцова на підтримувальну терапію під час оголошеного ним безстрокового голодування, повідомляє "Обозреватель".

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"Чи віримо ми ФСВП? Для мене все, що говорить Росія, потрібно ділити на дуже велике число", – зазначив Гудименко.

Ми бачили позицію Путіна і знаємо її саме щодо Сенцова, і вона дуже радикальна. Для нього Сенцов, – це особлива людина, до якої у нього особлива неприязнь. Я впевнений, що РФ може писати, що завгодно і це буде неправда. Вони можуть написати, що він замовив шашлик собі в камеру на сніданок. А Сенцов завжди виглядав дуже впевненим у своєму намірі дійти до кінця,

– наголосив історик.

Блогер також розповів, що наразі немає можливості зробити Сенцова нардепом і відповідно членом ПАРЄ, як це було зроблено з нардепом Надією Савченко задля звільнення її з російської в’язниці. Проте Сенцова підтримують голлівудські актори рівня Джонні Деппа.

"Ми вже бачимо, як тема Сенцова і тема рейсу МН17 підв'язується в західних ЗМІ до Чемпіонату світу з футболу. Чемпіонат відбудеться, але він буде заплямований для РФ як країни-терориста, країни, яка збиває літаки, країни, яка утримує в заручниках відомого у всьому світі режисера. Тому він не пройде так тріумфально для Росії", – висловив переконання Гудименко.

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Він також назвав "нетиповим кроком" для Путіна ситуацію, якщо б російський президент звільнив Сенцова до початку ЧС-2018.

По-перше, він не любить відпускати людей, а по-друге, у нього є особистий зуб на Сенцова. Він готовий пожертвувати залишками міжнародної репутації, але щоб Сенцов сидів, або помер, або був якось дискредитований,

– резюмував історик.

У чому звинуватили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Згодом режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року Сенцова засудили в Росії до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року режисер оголосив про безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.