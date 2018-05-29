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Долею Сенцова жоден з українських політиків не поцікавився, – Муждабаєв

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Журналіст Айдер Муждабаєв
Журналіст Айдер Муждабаєв / 24 канал

Журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв повідомив, що за весь час, доки Олег Сенцов перебуває у в'язниці, жоден український політик не подзвонив сестрі політв'язня поцікавитись його долею. Натомість часто телефонують із Вашингтона і Брюселя.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: "Путіне, подавись!": літератори провели незвичайну акцію на підтримку Сенцова у Києві

"Я хочу яскравих заяв від наших політиків на найвищому рівні. Зрозуміло, що вони не можуть звільнити Сенцова особисто, але треба їх ставити на ноги. Треба трясти Президентів всіх країн",  додав журналіст.

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Муждабаєв також проінформував, що лише від 0,1% до 1% уваги українських ЗМІ приділяється темам окупованих територій і українських політв'язнів.

Ми дуже мало говоримо про Крим і про українських полонених. Це ганьба! Якщо ми не будемо цього робити, то Путін продовжуватиме брати заручників. У нього весь Крим. Бери не хочу,
 наголосив журналіст.

Нагадаємо, Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.
 

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов Обмін полоненими
Джерело: 24 канал
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