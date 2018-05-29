Долею Сенцова жоден з українських політиків не поцікавився, – Муждабаєв

Журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв повідомив, що за весь час, доки Олег Сенцов перебуває у в'язниці, жоден український політик не подзвонив сестрі політв'язня поцікавитись його долею. Натомість часто телефонують із Вашингтона і Брюселя.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: "Путіне, подавись!": літератори провели незвичайну акцію на підтримку Сенцова у Києві

"Я хочу яскравих заяв від наших політиків на найвищому рівні. Зрозуміло, що вони не можуть звільнити Сенцова особисто, але треба їх ставити на ноги. Треба трясти Президентів всіх країн", – додав журналіст.

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Муждабаєв також проінформував, що лише від 0,1% до 1% уваги українських ЗМІ приділяється темам окупованих територій і українських політв'язнів.

Ми дуже мало говоримо про Крим і про українських полонених. Це ганьба! Якщо ми не будемо цього робити, то Путін продовжуватиме брати заручників. У нього весь Крим. Бери – не хочу,

– наголосив журналіст.

Нагадаємо, Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

