Росіяни бачать акції протесту проти утримання за гратами українських політв'язнів, – Буткевич

Правозахисник та громадський активіст Максим Буткевич переконаний, що інформація про акції протесту проти ув'язнення українських полонених у Росії доходить до представників цієї країни.

Про це він розповів у коментарі для 24 каналу.

"Якби ми б не виходили на акції солідарності й протесту, от тоді ми полишили б їх на поталу тюремникам. Ця глухота і сліпота Росії – ілюзія," – сказав Буткевич.

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Також правозахисник закликав українців не звикати до голодування Сенцова.

У нашого шоку – дуже коротке дихання. Ми за тиждень можемо звикнути до звістки, що Сенцов голодує за кремлівськими гратами. Це може стати частиною нашого повсякденного ландшафту, і хвиля протестних акцій може стати дедалі менш видимою і потім просто зійти на звичний градус. Давайте не дамо цьому статися. На щастя, це не сухе холодування. Давайте весь цей час, доки Олег проводить свій марафон там до, не дай Боже, трагічного кінця, будемо проводити свій марафон тут,

– закцентував правозахисник.

Буткевич нагадав, що основна вимога українського режисера – звільнити всіх українських полонених, яких тільки за офіційними даними налічується 64 особи. Тому він закликав цікавитись іменами всіх бранців.

"Багато говориться про те, що треба звільнити Сенцова. Але його вимога – звільнення всіх українських політв'язнів. Хто вони? Як потрапили за грати? Скільки сидять? У якому стані? Всі мають повернутися як вільні люди до вільної країни і тут мати змогу дискутувати, а не сидіти за гратами у країні –агресорі. Давайте цікавитись всіма нашими", – завершив правозахисник.

Нагадаємо, Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.